مصرع شابة في حادث طرق على شارع 79

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة تبلغ من العمر 25 عاما مصرعها، في حادث طرق وقع على شارع رقم 79 بالقرب من مفرق الخلادية (هموبيل)، شمالي البلاد، صباح اليوم، الجمعة.

وفي التفاصيل، جاء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغًا في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، يفيد بانقلاب مركبة في واد على هامش شارع رقم 79 المتجه شمالا بالقرب من مفرق الخلادية.

وأوضحت المصادر الطبية أن الطواقم التي وصلت إلى المكان حاولت إنعاش شابة أصيبت بجراح حرجة في منطقة الرأس، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، ليتم إقرار وفاتها في المكان.

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ولاحقًا، ادعت الشرطة أن سائق المركبة فر من مطاردة بوليسية في وقت سابق، حيث رفض التوقف على جانب الطريق امتثالا لأوامر دورية لشرطة المرور حاولت إيقافه بسبب قيادته المتهورة.

وذكرت الشرطة أن سائق المركبة وشخصًا آخر كان برفقته ترجلا من المركبة بعد انقلابها وفرا من المكان، مشيرة إلى أن السائق كان يقود بسرعة عالية على نحو متهور وتجاوز إشارات مرور حمراء، بما هدد حياة مستخدمي الطريق العام.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير، حيث وجهت السائقين إلى طرق فرعية بديلة.