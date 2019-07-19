يوفنتوس يجهز خطة جديدة لضم بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يجهز خطة جديدة من أجل استعادة النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس لا يزال يتمسك بأمل التعاقد مع بوغبا رغم رفض مانشستر يونايتد لفكرة التخلي عن اللاعب بأقل من 150 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيعرض على مانشستر يونايتد إدراج 3 لاعبين في الصفقة وهم جواو كانسيلو ودوغلاس كوستا وبليز ماتويدي.

وسبق أن صرح بوغبا بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.

وأفادت "كوريري ديللو سبورت" بأنه رغم اهتمام يوفنتوس وريال مدريد بضم بوغبا، إلا أن مانشستر يونايتد لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي لضم النجم الفرنسي.