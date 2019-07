اليكم أبرز ميزات 'تويتر' الجديد

وأوضح الخبراء في "تويتر" أن التعديلات التي أطلقوها جعلت النسخة المخصصة للحواسب أكثر عصرية، وتتماشى مع النسخ المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.

ومن أبرز ما حملته التعديلات للمستخدم هو تمكينه من تغيير لون خلفية الشاشة، والتحكم بحجم الخط وألوانه.



كما ظهر في الإصدار الجديد شريط على الجانب الأيسر من الشاشة لعرض الإشعارات والأزرار التي تتحكم بالميزات الأساسية لـ "تويتر"، وإظهار قوائم الرسائل والملفات الشخصية.

وذكرت "تويتر" أن الإصدار الجديد لم يصل إلى جميع المستخدمين بعد، وسيظهر لهم بالتدريج، وعلى من يرغب في الحصول عليه بشكل يدوي اتباع الخطوات التالية:

-الذهاب إلى حساب "تويتر" على الكمبيوتر.

- بعد الدخول يجب التوجه إلى قائمة الإعدادات Settings.



- النقر على خيار Try out the new Twitter، ليتغير بعدها شكل واجهة استخدام التطبيق بالكامل.

كما يسمح التحديث الجديد لمستخدمي "تويتر" بالتخلص من الألوان التقليدية لواجهة الاستخدام، واستبدالها بألوان أخرى كالأخضر أو البرتقالي أو البنفسجي أو الوردي، أو اعتماد الوضع الداكن الذي سيقلل من مستوى الإضاءة المنبعثة من الشاشة، ويمنح المستخدم راحة أكبر أثناء استعمال الموقع في الليل أو في الأماكن المظلمة.