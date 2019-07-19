صعود النفط مع احتدام التوتر في الخليج

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مع زيادة حدة التوتر في الخليج، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده أسقطت درونا إيرانيا، فيما قالت طهرن إنها أوقفت ناقلة نفط أجنبية في الخليج.
وبحلول الساعة 09:54 بتوقيت موسكو، جرى تداول خام "برنت" العالمي عند 62.74 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.31% عن التسوية السابقة، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 55.73 دولار للبرميل.
وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة التوتر في منطقة الخليج، وذلك بعدما أعلن ترامب أن سفينة الإنزال الأميركية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز.
وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة التوتر في منطقة الخليج، وذلك بعدما أعلن ترامب أن سفينة الإنزال الأميركية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز.
كما أعلنت إيران أنها أوقفت ناقلة نفط أجنبية في الخليج مما عزز مخاوف الأسواق على إمدادات النفط العالمية.
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