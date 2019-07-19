أراد الاستحمام فكان طعما لتمساح

قتل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا أراد الاغتسال في نهر بالقرب من متنزه بيتاركانيكا الوطني في ولاية أوديشا الهندية نتيجة لهجوم تمساح.
وكان هذا الرجل سادس ضحية قتل في هجوم التماسيح بالقرب من متنزه بيتاركانيكا الوطني منذ بداية العام.
وقال مدير قسم الغابات بيمال براسانا أشاريا: "في الأشهر الأخيرة، يغادر الكثير من التماسيح المتنزه ويتوجهون إلى الأنهار والجداول وغيرها من المسطحات المائية لوضع البيوض، لقد حذرنا القرويين مرارًا وتكرارًا من الاقتراب في الأنهار بالقرب من بهيتركانيكا، لأنهم يعجون بالتماسيح المفترسة".
وأشار أشاريا: "يبدأ موسم التزاوج للتماسيح في شهر تشرين الثاني / نوفمبر ويستمر حتى شباط / فبراير. وفي هذا الوقت، يكون التماسيح عدوانيون بشكل خاص ويدافعون بقوة عن أراضيهم. وتشتد العدوانية من شهر آذار / مارس إلى آب / أغسطس، حيث تقوم إناث التماسيح بوضع البيوض.
وفي عام 2018، قتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في ولاية أوديشا نتيجة لهجوم تمساح. وألقى القرويون باللوم على السلطات لعدم الوفاء بوعودهم في بناء سياج ضد التماسيح.
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