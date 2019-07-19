العراق ولبنان يشاركان في محادثات أستانا 'لأول مرة'

أعلنت خارجية كازاخستان ، اليوم الجمعة، أن الجولة الـ13 لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان مطلع آب المقبل، بمشاركة وفدين من العراق ولبنان لأول مرة.
وتابع: "وسيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة إلى لبنان والعراق، اللذين يشاركان في عملية أستانا لأول مرة".
وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية".
ومن المتوقع أن يشهد الاول من شهر آب المقبل سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك بمشاركة الحكومة والمعارضة السوريتين، أما يوم الثاني من الشهر ذاته فستعقد الجلسة العامة.
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