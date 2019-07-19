نادين نجيم من دون مكياج... كيف بدت؟

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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورةً لها عبر خاصيّة الستوري على تطبيق الصور إنستغرام بعدما تخلّت عن مساحيق التجميل، فبدت بإطلالةٍ عفويّةٍ خالية من المكياج.
في مرّةٍ سابقة، شاركت نادين نجيم صورة مماثلة عرّضتها للكثير من الإنتقادات بسبب ظهور عيوب بشرتها، لكن الممثلة اللبنانية كرّرت نشر هذه الصور من جديدة غير آبهة لبعض التعليقات الّتي قد تكون لاذعة.
وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت الصورة الحديثة لنادين نسيب نجيم من دون مكياج، مؤكّدين أنها ظهرت ببشرةٍ مُتعبة مرّة جديدة.
وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت الصورة الحديثة لنادين نسيب نجيم من دون مكياج، مؤكّدين أنها ظهرت ببشرةٍ مُتعبة مرّة جديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.