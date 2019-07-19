نادين نجيم من دون مكياج... كيف بدت؟

في مرّةٍ سابقة، شاركت نادين نجيم صورة مماثلة عرّضتها للكثير من الإنتقادات بسبب ظهور عيوب بشرتها، لكن الممثلة اللبنانية كرّرت نشر هذه الصور من جديدة غير آبهة لبعض التعليقات الّتي قد تكون لاذعة.

وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت الصورة الحديثة لنادين نسيب نجيم من دون مكياج، مؤكّدين أنها ظهرت ببشرةٍ مُتعبة مرّة جديدة.

