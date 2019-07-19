بالفيديو .. رفع أستار الكعبة استعدادا لموسم الحج

وذكرت وسائل إعلام سعودية في هذا الصدد أن "خياطين يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة".

ولفتت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن رفع ثوب الكعبة المشرفة يأتي "حماية وحفاظا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة".