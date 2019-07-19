بالفيديو .. رفع أستار الكعبة استعدادا لموسم الحج

نشرت إمارة منطقة مكة على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع "ثوب" الكعبة المشرفة، استعدادا لموسم الحج.
ولفتت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن رفع ثوب الكعبة المشرفة يأتي "حماية وحفاظا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة".
وتقضي التقاليد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنويا في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.
وأوضحت الرئاسة العامة المختصة في المملكة أن رفع الكسوة يتم "بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج".
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