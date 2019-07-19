امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح 250 شارعا في الدورة

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اعادة افتتاح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، مبينا أن بعض الشوراع كانت مغلقة من العام 2010. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إن "ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (١٠-١٦)عام، فضلا عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وايضا من على المجسرات".



وأضافت الامانة، أن "ملاكات الدائرة قامت بأعمال تاهيل الشوارع بعد فتحها عبر صيانة الخدمات التحتية وترقيع واكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال اغطية المشبكات المتضررة فيها".

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