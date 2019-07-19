نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران فقد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".
وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.
وكان ترامب قد أعلن أمس أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة أقل من كيلومتر في مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران ترد على واشنطن: أسقطتم طائرة أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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