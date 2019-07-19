طهران ترد على واشنطن: أسقطتم طائرة أميركية

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية عن طريق الخطأ"، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة أقل من كيلومتر في مضيق هرمز.

