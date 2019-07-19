'انستغرام' يتعرض لهجوم... والسبب صور بشعة

تعرض موقع "إنستغرام" لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.
وكتبت زوجة والد ديفينز، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن صور مقتلها ستظل قابعة في ذهنها كلما تذكرتها، وذلك بسبب بشاعتها؛ وقالت "هذه الصور تطاردني كلما أغمضت عيني".
وذكرت إحدى المجلات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والأعمال، أن بعض مستخدمي "إنستغرام" قاموا بالتغطية على صور جثة بيانكا ديفينز، بصورة لسحب وردية.
وقالت شرطة مدينة يوتيكا الأمريكية، إنها توصلت لـ"كلارك" بعد نشره للصور، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية.
وعندما أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن رواج صور جثة الفتاة المقتولة، كان رد "إنستغرام" وقتها "بأنه تم مراجعتها من قبل الإدارة وهي لا تخالف سياسات المحتوى الخاص به".
لكن فيما بعد، أبلغ متحدث باسم شركة "فيسبوك" شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن "إنستغرام" حذف الصور من منصته، إلا أنها لم توضح على الفور المدة التي سُمح فيها بإبقاء الصور ظاهرة لمستخدميه، أو سبب إخباره لهم أن الصور تتوافق مع سياسات المحتوى الخاصة به.
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