أفادت صحيفة "الغارديان" مقالا بعنوان "​إيران​ تعرض قبول تفتيش نووي أكثر دقة إذا ألغت ​الولايات المتحدة​ عقوباتها"، أشارت فيه إلى أن "إيران عرضت اتفاقا مع الولايات المتحدة تقبل بموجبه تفتيشا مشددا لبرنامجها النووي في مقابل الرفع الدائم للعقوبات المفروضة عليها" ورأت أنه "من غير المرجح أن يقابل العرض بحماس من إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، التي تطالب إيران بالقيام بتنازلات واسعة، من بينها التوقف عن تخصيب اليورانيوم والتوقف عن دعم حلفائها في ​الشرق الأوسط​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغارديان: إيران تعرض قبول تفتيش نووي أكثر دقة إذا ألغت أميركا عقوباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.