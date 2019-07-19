متحدث باسم القوات الايرانية ينفي فقدان اي طائرة ايرانية في مضيق هرمز

نفى المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ الايرانية فقدان اي ​طائرة​ ايرانية مسيرة في ​مضيق هرمز​. واكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ان "كافة طائراتنا ومنها ما اشار اليه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد عادت بسلام لقواعدها بعد القيام بمهمة الرصد ".

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