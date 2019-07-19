ريابكوف: نأسف لأن واشنطن تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران

عبّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغيريابكوف عن أسفه لأن واشنطن تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران.
وعلق على أخبار إسقاط الطائرة الإيرانية، بأن "موسكو مقتنعة جدا بان الوضع في الخليج العربي متفجر ومحفوف بمخاطر حدوث نزاع في المنطقة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس أن سفينة حربية أميركية كانت تبحر في مضيق هرمز أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بسبب اقترابها لمسافة خطرة، في حين نفت طهران علمها بالأمر.
وشدد الرئيس الأميركي على أن الطائرة الإيرانية "عرضت للخطر سلامة السفينة وطاقمها"، ودعا دول العالم لحماية سفنها وإدانة إيران.
ويأتي إسقاط الطائرة في خضم توتر متصاعد في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
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