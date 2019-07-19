ريابكوف: نأسف لأن واشنطن تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران

عبّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغيريابكوف عن أسفه لأن ​واشنطن​ تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على ​إيران​.

وعلق على أخبار إسقاط ال​طائرة​ الإيرانية، بأن "موسكو مقتنعة جدا بان الوضع في الخليج العربي متفجر ومحفوف بمخاطر حدوث نزاع في المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أعلن أمس أن سفينة حربية أميركية كانت تبحر في ​مضيق هرمز​ أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بسبب اقترابها لمسافة خطرة، في حين نفت ​طهران​ علمها بالأمر.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الطائرة الإيرانية "عرضت للخطر سلامة ​السفينة​ وطاقمها"، ودعا دول ​العالم​ لحماية سفنها وإدانة إيران.

ويأتي إسقاط الطائرة في خضم توتر متصاعد في منطقة الخليج بين ​الولايات المتحدة​ وإيران منذ أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران.