لوكوك انتقد عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما لمساعدة اليمن

انتقد مسؤول المساعدات ب​الأمم المتحدة​ ​مارك لوكوك​، ​السعودية​ و​الإمارات​ لـ"تقديمهما نسبة متواضعة من مئات ملايين الدولارات التي تعهدتا بتقديمها قبل 5 أشهر لرفد الجهود الإنسانية في ​اليمن​"، موضحاً أنه "نتيجة لذلك جمعت المنظمة 34% فقط من قيمة التعهدات مقارنة بنسبة 60 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي".

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