لوكوك انتقد عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما لمساعدة اليمن

انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، السعودية والإمارات لـ"تقديمهما نسبة متواضعة من مئات ملايين الدولارات التي تعهدتا بتقديمها قبل 5 أشهر لرفد الجهود الإنسانية في اليمن"، موضحاً أنه "نتيجة لذلك جمعت المنظمة 34% فقط من قيمة التعهدات مقارنة بنسبة 60 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي".
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