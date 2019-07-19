وزير الدفاع الاذربيجاني يعتبر التعاون العسكري مع ايران ناجحا

وصف وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق ذاكر حسن اوف التعاون العسكري مع ​ايران​ بانه ناجح، مؤكداً "مشاركة وفدين من ​القوات​ البحرية للبلدين في مسابقات "كاس البحر 2019" التي ستجري في ​المياه​ الساحلية لجمهورية اذربيجان".

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