السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي

أكد المندوب السعودي في ​الأمم المتحدة​ ​عبدالله المعلمي​، أن "​الرياض​ لا تريد أي حرب مع ​طهران​ في أي مكان"، مشددا على أن "أزمة ​اليمن​ آن لها أن تنتهي"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان للأزمة اليمنية آن تنتهي وآن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن".

وشدد على أن "الرياض تريد تحديدا تطبيق قرارات ​مجلس الأمن​، بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد ​السلاح​ للحوثيين"، لافتاً إلى أن "تلك الاعتداءات على بلاده لم تتم إلا بأسلحة وصلت إلى ​الحوثيين​ من ​إيران​ وصنعت في إيران".