وهاب: نتمنى على الحكومة وضع الملف الفلسطيني على الطاولة

تمنى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على "​الحكومة​ وضع الملف الفلسطيني على الطاولة والنظر اليه بإنسانية فهم أخوة لنا ووضعهم في المخيمات لا يتصوره عقل فلنؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وحق العمل".

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