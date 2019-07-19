مسيرة صلاة وتأمل في حياة القديس شربل ضمن احتفالات بلدة بقاعكفرا في يومها الرابع

شهدت احتفالات بلدة ​بقاعكفرا​ مسقط رأس ​القديس شربل​ في يومها الرابع عنصرة جديدة في مسيرة ​الكنيسة المارونية​، حيث غصت شوارع البلدة بالمؤمنين والملتزمين بعائلة ​مار شربل​ بدعوة من الرعية، فاجتمعت العائلتين الدموية والروحية وسارتا في شوارع البلدة بمسيرة صلاة وتأمل في حياة القديس شربل بدءاً من مدرسته دير مار حوشب وصولاً إلى كنيسة الرعية حيث اختتمت المسيرة الروحية بالقداس الإلهي الذي ترأسه كاهن الرعية الخوري ميلاد مخلوف وعاونه الخوري أنطوان سركيس والخوري خليل البطي.

واشار الخوري مخلوف في عظته الى أن الدعوة للقداسة هي للجميع، وباستطاعتنا أن نتقدس على غرار القديس شربل. واوضح انه "في الحقبة التي عاش فيها ​شربل مخلوف​ كان هناك شعب يعيش الإيمان وشربل استقى هذا الإيمان واصبح مميز في إيمانه وتقدس".

الحضور الذي أتى من كافة المناطق اللبنانية تخطى قدرة الكنيسة على الاستيعاب، ففي الوقت نفسه أقيم قداسين الأول في كنيسة الرعية والثاني في ​كنيسة السيدة​ القديمة مكان جرن عماد القديس شربل وحيث مارس حياته الروحية وتلقى سّري العماد والتثبيت والقربانة الأولى، ختام النشاطات الروحية كان بالعشاء القروي في ساحة الكنيسة من تحضير أخوية مار شربل.