ماريو عون: الموازنة هي خطوة اولى باتجاه ضبط الوضع المالي

إعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ أن "ما يحصل في ​مجلس النواب​ دلالة على الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في ما يخص ممارسة الرقابة على الاعمال التي تصل اليه".

وفي حديث اذاعي لفت عون إلى اننا "ننتظر الانتهاء من التصويت على بنود ​الموازنة​ والإنتقال فورا الى تطبيقها وضبط الاوضاع الشاذة التي تؤثر على ​الاقتصاد​"، مشيرا الى ان "الموازنة هي خطوة اولى باتجاه ضبط ​الوضع المالي​ والاقتصادي في لبنان والخروج من الازمة التي نعيشها".