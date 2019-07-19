إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون أن "ما يحصل في مجلس النواب دلالة على الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في ما يخص ممارسة الرقابة على الاعمال التي تصل اليه".
وفي حديث اذاعي لفت عون إلى اننا "ننتظر الانتهاء من التصويت على بنود الموازنة والإنتقال فورا الى تطبيقها وضبط الاوضاع الشاذة التي تؤثر على الاقتصاد"، مشيرا الى ان "الموازنة هي خطوة اولى باتجاه ضبط الوضع المالي والاقتصادي في لبنان والخروج من الازمة التي نعيشها".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: الموازنة هي خطوة اولى باتجاه ضبط الوضع المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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