خارجية كازخستان: محادثات أستانا في 1 و2 آب بمشاركة العراق ولبنان

أعلنت خارجية كازاخستان أن الجولة الـ13 لمحادثات ​أستانا​ حول ​سوريا​ ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 آب المقبل، بمشاركة وفدين من ​العراق​ و​لبنان​ لأول مرة.

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