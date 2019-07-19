تقرير: لماذا قررت اليابان سفر ولي العهد وابنه على متن طائرتين مختلفتين؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قررت الحكومة اليابانية أن يسافر ولي عهد اليابان الأمير فوميهيتو، وابنه الأمير هيساهيتو، على متن طائرتين منفصلتين، في رحلتهما المزمعة إلى مملكة بوتان، وذلك لأسباب تتعلق بتأمين حياتهما ووراثة العرش الإمبراطوري.

وحسب صحيفة "الديلي ميل"، يأتي القرار لضمان عدم مقتل ولي العهد وابنه كليهما إذا وقع حادث للطائرة.

وتقول الصحيفة: إن اليابان تسمح للذكور فقط بتولي العرش الإمبراطوري، وحيث إن ولي العهد الأمير فوميهيتو ، 53 عامًا ، وابنه الأمير هيساهيتو ، 12 عامًا، هما الوريثان الأول والثاني في خلافة عرش اليابان، فلابد من الحفاظ على حياتهما، وهو ما يوجب سفرهما على متن طائرتين مختلفتين. © Sabq News قدمت بواسطة

وتضيف الصحيفة، أن الأمير هيساهيتو هو الحفيد الوحيد لجده الإمبراطور أكيهيتو، والطفل الذكر الوحيد في العائلة، لأن عمه الإمبراطور ناروهيتو، لم ينجب ذكورًا، بل أنثى واحدة، وبعد والده الأمير فوميهيتو ولي العهد، سيكون هيساهيتو حاملاً الشعلة للإمبراطورية اليابانية التي تعد من الأقدم في العالم.

شاهد: اليابان تختبر قطار الطلقة الذي يمكنه السير ببطاريات منفصلة

من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: ترامب يستقبل بالبيت الأبيض ضحايا الاضطهاد الديني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الأربعاء مع أشخاص يمثلون 17 بلدا، منها الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار، وصفهم البيت الأبيض بأنهم من ضحايا الاضطهاد الديني. وجعل ترامب حرية العقيدة إحدى ركائز سياسته الخارجية، كما أن هذا الموضوع هو محور مؤتمر وشيك تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية. وقال البيت الأبيض إن ترامب استقبل 27 شخصا منهم أربعة صينيين من ديانات مختلفة مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. وخلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة وحضره الصحفيون، سأل ترامب المشاركين عن تجاربهم وأنصت إليهم باهتمام. وتنفي حكومة الصين، التي يخوض معها ترامب حربا تجارية، ارتكاب أي انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان. اقرأ أيضا على يورونيوز: مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للسعودية وترامب يعد بالفيتو تقرير: 40 مليون شخص حول العالم ضحايا العبودية الحديثة سقوط قتلى وجرحى في حريق باستوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان ومن بين الضحايا الذين استقبلهم ترامب مسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا وإريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان ونيوزيلندا، وروهينغا من ميانمار، ويهود من اليمن وألمانيا، فضلا عن أحد اليزيديين من العراق. Euronews (Ar)

مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للسعودية وترامب يعد بالفيتو أيد مجلس النواب الأمريكي قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأحالها للبيت الأبيض حيث وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو). وبعد مرور ما يقارب من شهر على موافقة مجلس الشيوخ على 22 قرارا بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات رغم اعتراضات الكونغرس، أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات من الاثنين والعشرين. وصوت مجلس النواب على قرارين من القرارات الثلاثة بأغلبية 238 صوتا مقابل 190 صوتا، وأيد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتا مقابل 190. وتعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها للدولتين. وقال مساعدون بمجلس النواب إن الزعماء الديمقراطيين بالمجلس فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع. ويشتبه بعض النواب أيضا في أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر ضد مدنيين في اليمن. وكان رفض مجلس الشيوخ لقرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري، حزب ترامب، على سياسته الخارجية. اقرأ أيضا على يورونيوز: إمبراطور المخدرات "إل تشابو" سينهي حياته في السجن بقرار من محكمة أمريكية شاهد: فيديو من العام 1992 يجمع ترامب برجل أعمال متهم بجرائم جنسية البيت الأبيض يستبعد تركيا من برنامج إف 35 بسبب صفقة إس 400 مع موسكو ويريد أعضاء الكونغرس أن تدفع واشنطن المملكة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران. وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي. وقال الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبيت الأبيض "أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية". وكان قد حث على دعم القرارات قبل التصويت. Euronews (Ar)

سقوط قتلى وجرحى في حريق باستوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة إن حريقا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية يوم الخميس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى. وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد. وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت في وقت سابق إن حريقا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم عشرة فقدوا الوعي. إقرأ المزيد على يورونيوز: شاهد: النيران تلتهم غابة في كرواتيا بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى شاهد: مقتل امرأة وإصابة 13 في حريق بمحطة طاقة خارج موسكو Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: اليابان تختبر قطار الطلقة الذي يمكنه السير ببطاريات منفصلة Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

الأمير الطفل هيساهيتو .. منقذ الإمبراطورية اليابانية

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، كانت ولادة الأمير هيساهيتو حدثًا كبيرًا في اليابان، إذ لم يكن في صفوف العائلة المالكة التي يبلغ عدد أفرادها 22 شخصًا، سوى ثماني أميرات صغيرات، ولم يكن هناك أي طفل ذكر في العائلة، وبحسب القواعد المعمول بها فإن الأميرات مستبعدات عن خلافة العرش، كما أنهن يفقدن صفتهن الإمبراطورية عندما يتزوجن، وعلى ذلك، فإذا بقيت القواعد الملكية على حالها، فإن الأمير الصغير سيكون هو الوحيد القادر على إنقاذ السلالة الحاكمة من الانقراض إذا ما أنجب ذكورًا.