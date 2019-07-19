شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى يتقدم بطلب إحاطة لتطوير منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة حول سياسة الحكومة فى تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وحل أزمة عدم وصول المياه لنهايات بعض الترع فى عدد من المحافظات.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى أصبح أمرًا وجوبيًا، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى أن الدولة تهدف لزيادة الرقعة الزراعية، وهذا الأمر يعنى ضرورة توفير مقننات مائية لازمة لرى هذه الأراضى، وهذا الأمر يتطلب خطة لترشيد الاستهلاك وتطوير المنظومة القديمة للوصول للهدف المنشود.



وطالب عضو البرلمان، بوضع جدول زمنى لتنفيذ خطة التطوير على مستوى الجمهورية وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، وفى الوقت نفسه الالتزام بجدول التنفيذ، للحفاظ على الموارد المائية وإعادة توجيه المياه فى أراضى مستصلحة حديثا، مشددا على ضرورة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور لضمان تطوير المنظومة فى أقرب وقت.