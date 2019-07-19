كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: اتخذنا إجراءات دفاعية ضد طائرة مسيرة بمضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن "السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" اتخذت إجراء دفاعياً ضد طائرة مسيرة بعدما اقتربت "إلى مدى يشكل تهديداً" في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان: "اقتربت طائرة مسيرة من السفينة بوكسر ووصلت إلى مدى يشكل تهديداً". لكن البيان لم يذكر جنسية الطائرة.

وأضاف هوفمان أن الحادث وقع نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي مع عبور السفينة بوكسر مضيق هرمز.

ومضى بالقول: "اتخذت السفينة بوكسر إجراء دفاعياً ضد الطائرة المسيرة لضمان أمن وسلامة السفينة وطاقمها".