كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد إيراني "غريب" على ترامب: أمريكا أسقطت طائرة لها بالخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، أن تكون إيران فقد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية عن طريق الخطأ"، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الخميس، أن البحرية دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أميركية في مضيق هرمز.

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وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية، اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة في مضيق هرمز، مضيفًا أن المدمرة اضطرت لاتخاذ وضع دفاعي عند اقتراب الطائرة المسيرة منها- بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز" عربية.

وقال إن تهديد المدمرة الأميركية بطائرة مسيرة هو أحدث الأعمال الاستفزازية والعدائية الإيرانية ضد السفن العاملة في المياه الدولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون إن الطائرة الإيرانية المسيرة تم إسقاطها عن طريق "التشويش العسكري الإلكتروني".