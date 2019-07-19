كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني في اليمن، من شنّ هجوم مباغت على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف.

وقال رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي، في تصريحات لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية، في تبة القناصين، ومنطقة القلعة، في مديرية برط العنان.

وأشار الجعيدي إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.