8 من 10 أسر مزودة بالأنترنت.. والهاتف في كل بيوت المغاربة

كشفت نتائج «البحث الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمغرب لسنة 2018»، أن 8 من كل عشر أسر مغربية في المجال الحضري مزودة بخدمات الأنترنت، مقابل 6 من 10 أسر بالوسط القروي، وفق ما أعلنته «الوكالة الوطنية لتنقين المواصلات».
وفي المعدل العام، أعلن توسع ارتباط المغاربة بخدمات الأنترنت، ذلك أن 76 في المائة من المواطنين لديهم ولوج للشبكة، أي ما يقارب 6 ملايين أسرة.
كما أظهرت الدراسة أن جميع الأسر المغربية، تقريبا، مزودة بخدمة الهاتف المحمول، وذلك بنسبة 99.8 في المائة بين المناطق الحضرية والقروية، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف في كل أسرة قرابة 4 أشخاص.
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