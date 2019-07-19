شُبهة القتل تحوم حول جثة شاب عُثر عليه مشنوقا نواحي الحسيمة

وضع شاب حدا لحياته شنقاً، أول أمس الأربعاء، بدوار “الكربا دلعزيب” التابع ترابيا لجماعة اسكان، الواقعة في إقليم الحسيمة.

وتُشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الشاب يبلغ من العمر 30 عاما، عُثر عليه مشنوقا بواسطة حبل معلق في شجرة قريبة لمنزل عائلته.

ورجحت المعطيات ذاتها، أن يكون الأمر متعلقاً بجريمة قتل، خصوصا أن الوضعية التي وُجد عليها الشاب تدعو للشك.

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وفورعلمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وقامت بالاجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي للحسيمة، قصد عرضها على التشريح الطبي.