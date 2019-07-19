دعم متزايد لإلهان عمر بعد تصريحات ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتزايد دعم المجتمع والأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، لعضو الكونغرس إلهان عمر، ضد التصريحات العنصرية التي تستهدفها من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وفي الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الأميركية مناقشة الخطاب العنصري لـ"ترامب" الذي يستهدف عضوة الكونغرس المسلمة من أصل صومالي، يتواصل انتشار حملات الدعم المؤيدة للأخيرة.

وعبر العديد من السياسيين الأمريكيين والناشطين والشخصيات المشهورة، عن دعمهم لإلهان عمر في إطار حملات الدعم، وكتبوا في صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي: "أنا أقف إلى جانب إلهان عمر".

وقال بيرني ساندرز، أحد المرشحين للرئاسة الأميركية لعام 2020، عن الحزب الديمقراطي" عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه فخور بالعمل في الكونغرس مع عمر.

وأضاف ساندرز أن "ترامب يغذي أقل وأكثر التيارات إثارة للقلق في المجتمع الأميركي، كما يقدم دعمًا مفتوحًا للعنصرية والكراهية، التي يجب على المجتمع محاربتها وهزيمة الرئيس الأكثر خطورة في تاريخ البلاد (ترامب)".

فيما قالت السيناتورة كامالا هاريس، مرشحة الرئاسة الأميركية للعام 2020 عن الديمقراطيين أيضًا، عبر "تويتر"، إن تصريحات ترامب كانت "جبانة ومليئة بالكراهية للأجانب وعنصرية".

وقالت مرشحة أخرى للرئاسة إليزابيث وارين، إن ترامب يحاول تقسيم المجتمع الأميركي عن طريق بث العنصرية، كما يسعى لتشتيت انتباه المجتمع عن جرائمه وسياساته المحابية لرجال الأعمال الأثرياء الذين يحاولون السيطرة على مقدرات البلد.

وبالإضافة إلى السياسيين، أدلت بعض المنظمات والناشطين والإعلاميين بتصريحات مماثلة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إلهان عمر ضد تصريحات ترامب.

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والثلاثاء، صوت مجلس النواب الأميركي، على مشروع قرار يدين تغريدات ترامب "العنصرية" ضد أعضاء بالكونغرس من السيدات.

وتم تمرير مشروع القرار بموافقة 240 عضوًا، ورفض 187 آخرين.

جاء ذلك بعد أن أثار ترامب جدلا واسعا منذ يومين، بعد أن كتب سلسلة من التغريدات التي وصفت بالعنصرية، دعا فيها أربع عضوات بالكونغرس من الحزب الديمقراطي، من أصول ملونة إلى "العودة إلى بلدانهن الأصلية".

وفي تغريدة، قال ترامب: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات التقدميات اللواتي جئن أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".

وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

ولم يذكر ترامب هؤلاء النساء صراحة، لكن سياق الحديث وما تضمنه من إشارات جعل كثيرين يربطون بينه وبين النساء الأربع.

واتهمت عضوات الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، رشيدة طليب، وأيانا بريسلي، وجميعهن مواطنات أمريكيات، ترامب بأنه "عنصري".