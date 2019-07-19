إيران تنفي: لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا أي مكان آخر

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال نائب وزير الخارجية الإيراني على موقع تويتر اليوم الجمعة أن طهران لم تفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر.

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ونفى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة في خليج هرمز، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن سفينة حربية أمريكية “دمرت” طائرة إيرانية مسيرة.

وكتب عراقجي على تويتر “لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر. أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر قد أسقطت طائرتها المسيرة هي نفسها على سبيل الخطأ”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الخميس إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر

متجاهلة تحذيرات متكررة.