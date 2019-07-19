الان تتابع إيران تنفي: لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا أي مكان آخر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال نائب وزير الخارجية الإيراني على موقع تويتر اليوم الجمعة أن طهران لم تفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر.
ونفى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة في خليج هرمز، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن سفينة حربية أمريكية “دمرت” طائرة إيرانية مسيرة.
وكتب عراقجي على تويتر “لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر. أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر قد أسقطت طائرتها المسيرة هي نفسها على سبيل الخطأ”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الخميس إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر
متجاهلة تحذيرات متكررة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنفي: لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا أي مكان آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.