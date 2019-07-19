الأمير تركي يشفع لقاتل وينقذه من الإعدام

الموجز

توسط الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير؛ للشفاعة لقاتل، وتوسط لدى أسرة قتيل لكي يصفحوا عن قاتل ابنهم وفقاً لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت أن المواطن تنازل عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول عن قاتل أبيهم، بعد تدخل الأمير الذي قام بزيارة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية.

وبحسب الوكالة الروسية أكد الأمير أن "نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه ومن الظالم مهما بلغت قوته".

وأشار إلى أن "نهج القيادة من جهة أخرى يسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي، من خلال الدعوة إلى العفو".