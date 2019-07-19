الموجز
قالت وزارة الدفاع الأمريكية على الصفحة الرسمية لها على موقع تويتر ، أنها أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة قبل 31 يوليو.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".
ووصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا الذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.
وقالت إلين لورد، وكيلة وزير الدفاع لعمليات الشراء "الولايات المتحدة وشركاؤها في برنامج الطائرة إف-35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه".
كانت هذه تفاصيل خبر صفعة عسكرية لأردوغان .. واشنطن تطرد الطيارين الأتراك وتستبعد أنقرة من برنامج المقاتلة «إف-35» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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