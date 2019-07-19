صفعة عسكرية لأردوغان .. واشنطن تطرد الطيارين الأتراك وتستبعد أنقرة من برنامج المقاتلة «إف-35»

الموجز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية على الصفحة الرسمية لها على موقع تويتر ، أنها أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة قبل 31 يوليو.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

ووصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا الذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.

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وقالت إلين لورد، وكيلة وزير الدفاع لعمليات الشراء "الولايات المتحدة وشركاؤها في برنامج الطائرة إف-35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه".