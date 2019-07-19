لافروف شدد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف "ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران"، مشيراً إلى انه "على الدول جهات الاتفاق ضمان وحدة الموقف ولا يمكننا تحقيق نتيجة من خلال التفكير بأن بقاء الاتفاق على قيد الحياة مرتبط بإيران فقط".
وحول انتخاب البرلمان الأوروبي وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية، لفت لافروف إلى "انني آمل أن تقوم الإدارة الجديدة للمفوضية بمراجعة علاقاتها مع روسيا"، مشيراً إلى "اننا لم نعقد اجتماعاتنا المقررة بموجب اتفاقيات تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة".
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