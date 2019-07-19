لافروف شدد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ "ضرورة الحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​"، مشيراً إلى انه "على الدول جهات الاتفاق ضمان وحدة الموقف ولا يمكننا تحقيق نتيجة من خلال التفكير بأن بقاء الاتفاق على قيد ​الحياة​ مرتبط بإيران فقط".

وحول انتخاب ​البرلمان الأوروبي​ وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، ​أورسولا فون دير لاين​، رئيسة للمفوضية الأوروبية، لفت لافروف إلى "انني آمل أن تقوم الإدارة ​الجديدة​ للمفوضية بمراجعة علاقاتها مع ​روسيا​"، مشيراً إلى "اننا لم نعقد اجتماعاتنا المقررة بموجب اتفاقيات تعاوننا مع ​الاتحاد الأوروبي​ منذ فترة طويلة".