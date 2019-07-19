رويترز: سيناتور أميركي يعد قرارا يدعو لفرض عقوبات على تركيا

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "السيناتور الأميركي عن ​الحزب الجمهوري​ ريك سكوت أعد مشروع قرار يدعو لفرض ​عقوبات​ على ​تركيا​ بسبب شرائها ​منظومة​ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي"، موضحةً أن "مشروع القرار يدعو لفرض العقوبات تحت "قانون مواجهة خصوم ​أميركا​ من خلال العقوبات CAATSAويصف شراء تركيا للمنظومة الروسية بالتهديد المباشر للمصالح الأميركية". وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد صرح يوم أمس بأن ​الولايات المتحدة​ لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة ​الصواريخ​ الروسية "إس-400".

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