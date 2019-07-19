بولتون: السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أحد أسوأ عيوب الاتفاق النووي

اعتبر مستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​ أن "السماح ل​طهران​ بتخصيب اليورانيوم كان أحد أسوأ عيوب الاتفاق النووي ال​إيران​ي"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي السماح لإيران بأي تخصيب وسنستمر في الضغط حتى تتخلى إيران عن طموحاتها النووية وأنشطتها الخبيثة".

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