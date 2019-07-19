مقتل اثنين وإصابة 10 أشخاص في انفجار قرب جامعة كابل بأفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، عن مقتل شخصين وجرح عشرة جراء انفجار وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لشرطة كابول، بصير مجاهد، لوكالة "سبوتنيك" ان "الانفجار وقع عند بوابة جامعة كابول صباح اليوم"، لافتا إلى أن "طبيعة الانفجار غير واضحة حتى الآن". ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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