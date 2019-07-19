مقتل اثنين وإصابة 10 أشخاص في انفجار قرب جامعة كابل بأفغانستان

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأفغانية، عن مقتل شخصين وجرح عشرة جراء ​انفجار​ وقع وسط العاصمة الأفغانية ​كابول​. وفي سياق متصل أوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لشرطة كابول، بصير مجاهد، لوكالة "​سبوتنيك​" ان "الانفجار وقع عند بوابة جامعة كابول صباح اليوم"، لافتا إلى أن "طبيعة الانفجار غير واضحة حتى الآن". ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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