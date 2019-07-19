وفدا الحكومة والمعارضة الفنزويلية يتحدثان عن تقدّم في محادثاتهما

أعلن وفدا حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ والمعارضة الفنزويلية إحراز تقدّم في محادثاتهما في بربادوس والتي تهدف لحل الأزمة السياسية في ​فنزويلا​.

وبعد أربعة أيام من المناقشات في الجزيرة الكاريبية، أشار كلا الطرفين في بيانين منفصلين إلى أن المفاوضات تتواصل، من دون تحديد ما إذا كانت جلسة التفاوض الحالية قد انتهت. وتعهّد الطرفان ان يُبقيا على سرّيّة مضمون هذه المناقشات التي تجري بوساطة ​النروج​.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية النروجية أن الجانبين "يواصلان المفاوضات التي بدأت في ​أوسلو​" في أيار الماضي "بطريقة مستمرة ونشطة".

اضاف الوزارة النروجية في بيان "نحن نشدد على ضرورة أن يتوخى الأطراف أقصى درجات الحذر في تعليقاتهم وبياناتهم بشأن" المفاوضات "وفقا للقواعد المقررة".

واشار وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز، رئيس الوفد الذي أرسله مادورو، الى اننا "نُواصل الحوارات، ونؤكّد احترامنا الكامل للقواعد المقررة". واضاف "نحض الجميع على حماية هذا الجهد التفاوضيّ بين الفنزويليّين".