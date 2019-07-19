اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق لشبهات فساد متعلقة بصفقة مع قطر

اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي لشبهات فساد متعلقة بصفقات الغاز مع قطر.
وتحقق السلطات الباكستانية في دور عباسي في منح عقد لشركة الغاز المسال التي كانت له حصة أسهم فيها، في حين نفى عباسي ارتكابه أي جرم.
يذكر أن عباسي كان رئيسا للوزراء في الفترة من آب 2017 إلى أيار 2018، وتولى هذا المنصب بعد عزل نواز شريف بقرار من المحكمة العليا على خلفية فضيحة فساد كبرى، وكان عباسي في وقت سابق وزيرا للنفط أيضا، وهو من حلفاء نواز شريف وقيادي في حزب الرابطة الإسلامية.
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