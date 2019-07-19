رئيس اتحاد بلديات بعلبك التقى عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية

التقى رئيس اتحاد بلديات بعلبك حمد حسن في بعلبك، عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية سمير مدور، ضمن برنامج التنمية الزراعية والريفية الممول من الإتحاد الأوروبي لبحث حاجيات مشروع تحريج الأراضي الأميرية والمشاعات لزيادة المساحات الخضراء في القرى والبلدات المنضوية ضمن الاتحاد وهي دورس، نحلة، يونين، مقنة، مجدلون وحوش تل صفية.
وأكد رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حمد حسن أن "الهدف من المشروع هو زيادة المساحات الخضراء وتوفير فرص عمل جديدة"، مشيراً إلى أنه "عندما بدأنا مشروع التحريج عام 2013 و2014 في المنطقة هذا الذي أثمر على الأرض أسس لارضية صلبة ولثقة متبادلة وكان من أحد أسباب إطلاق ثلاثة مشاريع عملانية بالتعاون مع كلية الزراعة وبالتنسيق مع جهاد البناء بما ينتج فرص عمل في ظل الأزمة الاقتصادية".
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