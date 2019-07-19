عبدالله: موازنة 2019 كشفت كل عيوب وثغرات ومزاريب منظومتنا الادارية والمالية والقطاعية

اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى ان اهم ما في موازنة 2019 إنها كشفت كل عيوب وثغرات ومزاريب منظومتنا الادارية والمالية والقطاعية، والتصحيح الجزئي الذي ستنجزه بعد تحديد مكامن الخلل يجب أن يؤسس لمشروع موازنة اصلاحي ذو رؤية متكاملة ومتدرجة .
واعتبر عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان المهم تأمين الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
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