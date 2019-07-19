جورج نادر: سنتجمع أمام مجلس النواب اليوم ولن نشل حركة البلد

أوضح العميد المتقاعد ​جورج نادر​ أن "​العسكريين المتقاعدين​ سيتجمعون اليوم أمام ​مجلس النواب​ ولن أفصح عن خطواتنا"، مشيراً إلى "اننا سنتحفظ من اليوم عن الخطوات التي سنقوم بها"، لافتاً إلى أن "كل المسوؤلين وعدونا من سنتين ونصف ولم يف بأي من وعودهم ولا ثقة لنا بالمسؤولين وكلامهم".

وفي حديث إذاعي، لفت نادر إلى ان "هذه ​الموازنة​ مخالفة للدستور ولن نشل حركة البلد اليوم، وتحركنا سيكون بمحيط مجلس النواب".