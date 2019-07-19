أوضح العميد المتقاعد جورج نادر أن "العسكريين المتقاعدين سيتجمعون اليوم أمام مجلس النواب ولن أفصح عن خطواتنا"، مشيراً إلى "اننا سنتحفظ من اليوم عن الخطوات التي سنقوم بها"، لافتاً إلى أن "كل المسوؤلين وعدونا من سنتين ونصف ولم يف بأي من وعودهم ولا ثقة لنا بالمسؤولين وكلامهم".
وفي حديث إذاعي، لفت نادر إلى ان "هذه الموازنة مخالفة للدستور ولن نشل حركة البلد اليوم، وتحركنا سيكون بمحيط مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج نادر: سنتجمع أمام مجلس النواب اليوم ولن نشل حركة البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.