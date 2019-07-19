رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة: الدولة تريد أن تقوم بإصلاحات على حسابنا

لفتت رئيسة ​رابطة موظفي الادارة العامة​ نوال نصر إلى "اننا اضطررنا إلى التوجه نحو الاضراب، ف​الدولة​ تريد أن تقوم بخطوات إصلاحية على حساب الموظفين، ويقولون ان ​القطاع العام​ هو سبب التضخم وهو الذي يسهم في ​العجز​ ويزيد عبء الدولة وهذا أمر غير صحيح".

وفي حديث إذاعي، أشارت نصر إلى "اننا سنذهب نحو الطعون الدستورية بالمواد التي تخصنا إضافة إلى تحركات تصعيدية أخرى ضمن القانون إن لم تتحقق مطالبنا".