أكد المستشار الإقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي أن "هذه الموازنة هي بداية تحول، ولبنان شهد تراكماً للصعوبات على مدى سنوات"، مشيراً الى أن "الموزانة تقدم حلولاً على المستوى القصير من شأنها أن تبعد شبح أزمة مالية عن اللبنانيين".
وفي حديث تفلزيوني له، أوضح قرداحي أن "التدبير الأول في هذه الموازنة هو رفع الضريبة على الفائدة ما من شأنه خفض العجز والهدف من ضريبة الـ 3 بالمئة هو تشجيع الاستهلاك الداخلي".
وأشار الى أن "المستفدين من القطاع العام عددهم حوالي 350 ألف، وحجم القطاع العام ليس كبير جداً مقارنة مع بقية دول".
واعتبر ان "القطاع العام منفوخا قليلا الا انه سيعالج نفسه بنفسه، لان هناك موظفين ذاهبون الى التقاعد خلال سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل قرداحي: الموزانة تقدم حلولا من شأنها أن تبعد شبح أزمة مالية عن اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.