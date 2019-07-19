كرم: مشروع الموازنة يفتقد الى الكثير من النقاط الاصلاحية

أكد أمين سر كتلة "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​ في حديث اذاعي أن "​القوات اللبنانية​ ستصوت ضد مشروع ​الموازنة​ لانه يفتقد الى الكثير من النقاط الاصلاحية وهو غير انقاذي للوضع الاقتصادي والمالي"، لافتا الى ان "القوات ليست ضد الموازنة بشكل عام فهناك نقاط اصلاحية فيها لكن هناك نقاطا اصلاحية اساسية تفتقدها وعندما أبدينا ملاحظاتنا ولم يؤخذ بها اعلنّا التصويت ضدها".

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