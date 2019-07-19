أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "​طهران​ لم تفقد أي ​طائرة​ مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر"، لافتا الى أنه "وفق تقديراتنا فأن واشنطن اسقطت طائرة مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.