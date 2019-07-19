اخبار العالم

فقدان جندي من على متن حاملة طائرات أميركية في بحر العرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أعلنت البحرية الأميركية الخميس أنّها أطلقت عملية بحث بعد اختفاء أثر جندي من على متن حاملة الطائرات "يو.إس.إس أبراهام لنكولن" أثناء إبحارها في مياه بحر العرب.

وقال الأسطول الأميركي الخامس ومقرّه البحرين إنّ البحّار المفقود الذي أبقي اسمه طيّ الكتمان فقد أثره الأربعاء.

وأضاف أنّ العملية التي أطلقت بحثاً عن الجندي المفقود تشارك فيها، إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية، قطع أميركية وأجنبية عدّة هي الطرّاد الأميركي "يو.أس.أس ليتي غولف" والفرقاطة الإسبانية مينديز نونيز والفينة الحربية الباكستانية "بي.أن.أس أصلات".

Advertisements

وأتى الإعلان عن فقدان البحّار في نفس اليوم الذي أعلنت فيه إيران أنّها تحتجز "ناقلة نفط أجنبية" وطاقمها بتهمة نقل حمولة "مهربة" من المحروقات في الخليج.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، تصاعداً في التوتر على خلفية مواجهة أميركية إيرانية.

وعززت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجودها العسكري في المنطقة، وبررت ذلك ب"تهديدات" إيران ضدّ مصالحها، دون تقديم توضيحات.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجمات وعمليات تخريب تعرّضت لها أربع سفن في مضيق هرمز في شهر أيار/مايو، وبالوقوف خلف هجومين آخرين تعرضت لهما سفينتان في بحر عمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فقدان جندي من على متن حاملة طائرات أميركية في بحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا