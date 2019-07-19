ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن البحرية دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أميركية في مضيق هرمز.
وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن المدمرة الأميركية يو إس إس بوكسر دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة في مضيق هرمز.
وأوضح ترامب إن المدمرة اضطرت لاتخاذ وضع دفاعي لدى اقتراب الطائرة المسيرة منها.
وقال إن تهديد المدمرة الأميركية بطائرة مسيرة هو أحدث الأعمال الاستفزازية والعدائية الإيرانية ضد السفن العاملة في المياه الدولية.
وأكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها.
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