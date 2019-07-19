شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر حمروش يطالب بحصر الطرق المتهالكة بمدن وقرى البحيرة لتأهيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونائب محافظة البحيرة، بحصر الطرق المتهالكة داخل المحافظة بالمدن والقرى، ووضع خطة لتأهيلها وتطويرها.

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وقال "حمروش"، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنشأت شبكة طرق عملاقة، وتهتم بتطوير البنية التحتية، مما سيكون له دور كبير جدا فى جذب الاستثمار، مطالبا المحافظات بالسير على النهج نفسه بحصر الطرق الداخلية فى المدن والقرى وتعظيم مواردها الذاتية للصرف على تأهيل وتقويم الطرق المتهالكة.

وأشار نائب محافظة البحيرة، إلى ضرورة أن تستفيد المحافظات من مواردها وأصولها غير المستغلة لتجد موارد مالية إضافية تستغلها فى تنفيذ المشروعات المتعثرة وتأهيل الطرق.