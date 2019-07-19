"حجب نتيجة وضغط ورسوب".. قصة لجنة "أولاد الأكابر" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتبت- ياسمين محمد:

شغلت أزمة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ والمعروفة إعلاميًا بلجنة "أولاد الأكابر"، الرأي العام خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما قررت وزارة التربية والتعليم حجب النتائج وإلغاء الامتحان لمدة عام لـ393 طالبًا باللجنة، بعد رصد تطابق في إجابات الطلاب خلال أعمال التصحيح امتحانات الثانوية العامة.

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة إن اللجنة مشهورة بأعمال الشغب، واتخذت وزارة التربية والتعليم، خلال امتحانات العام الحالي 2018- 2019 مجموعة من الإجراءات الحازمة تمثلت في: فرض تكثيفات أمنية أمام اللجنة تساوي تأمين 10 لجان عادية، تركيب كاميرات مراقبة باللجنة، وزرع أعضاء لجان الإدارة بكل دور باللجنة لرصد أي مخالفة.

وأضاف أنه رغم ذلك، لم يتوان الطلاب عن الغش الجماعي، والاعتداء على المعلمين، كما حاصر الأهالي اللجنة، رغم فرض حرمًا مساحته نحو 30 مترًا حول اللجنة، وضبطت لجان التصحيح تطابقًا في إجاباب 393 طالبًا بعدد من المواد، ما يشير إلى ثبوت الغش الجماعي، والذي يقتضي بإلغاء الامتحان للطلاب والحرمان منه لمدة عام وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017.

ولفت عبد الحكم، إلى أن وزير التربية والتعليم، لم يتردد في التوقيع على قرار حجب نتائج الطلاب وإلغاء امتحانهم، خاصة بعد اعتدائهم على المعلمين.

وخلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تتراجع عن عقاب طلاب الغش والشغب، مؤكدًا أنها لن تستجيب لأي ضغوط قد تفرض عليها.

وطالب أعضاء مجلس النواب، بعدم التدخل لدى الوزارة لتخفيف العقوبة عن الطلاب قائلًا: "إحنا حذرنا، وأعلنا القانون، ومع ذلك غشوا، لما طالب يغش ويعتدي على المعلم بتاعه ياريت محدش يجي يتشددله ويضيع وقت الوزارة لإننا مش هنخالف القانون، ولو أنا خالفت هترجعوا تحاسبوني".

تصريحات الوزير لم تثني بعض النواب عن التدخل لإلغاء عقوبة الطلاب تحت مبرر الحفاظ على مستقبلهم، وتقدم النائب أيمن عبدالله، عن دائرة بيلا والحامول، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن حجب نتيجة طلاب مدرسة محمد لطفي العشري، مطالبًا بالتحقيق في الأمر، وسرعة إعلان نتائج الطلاب في أقرب وقت؛ حرصًا على مستقبلهم.

يوم الثلاثاء الماضي، أصدر إسماعيل عبد الحميد، محافظ كفر الشيخ، تصريحات بتواصله وعدد من النواب مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لتخفيف عقوبة الطلاب، والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني، بعدما كان مقررًا حرمانهم من الامتحان لمدة عام، حرصًا على مستقبلهم.

ومنذ إصدار بيان محافظ كفر الشيخ، ثار عدد كبير من المعلمين المشاركين في إعمال الامتحانات بلجنة محمد لطفي العشري، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن التعليمي، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة التربية والتعليم، بعدم التراجع عن قرارات إلغاء الامتحان لطلاب بيلا، ودشنوا "هشتاج": "الغش فساد".

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وزير التربية والتعليم، أحال مطلب النواب، للشؤون القانونية بالوزارة مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يوقع على قرار مخالف للقانون.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، أول أمس الأربعاء، بيانًا صحفيًا، توضح فيه الإجراءات النهائية التي خلصت لها الشؤون القانونية، والتي جاءت كالتالي:

- إلغاء امتحان الدور الأول لـ4 طلاب وحرمانهم من دخول الدور الثاني.

- رسوب 156 طالبًا في 3 مواد وإعادة العام في مواد الرسوب التي ثبت فيها تطابق الإجابات.

- رسوب 233 طالبًا في مادتين والسماح لهم بدخول الدور الثاني وفقا لأحكامه بالحصول على نصف درجة المادة فقط حال النجاح، وتوزيعهم كالتالي:

- 47 طالبًا رسبوا في مادتي اللغة العربية والكيمياء.

- 73 طالبًا رسبوا في مادتي الكيمياء والفيزياء.

- 113 طالبًا رسبوا في مادتي اللغة العربية والفيزياء.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات، عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحان رقم 1154 ومقرها مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال الدور الثاني ومسقبلًا (خلال السنوات المقبلة).

جدير بالذكر إن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها لجنة محمد لطفي العشري حالات شغب وغش جماعي خلال امتحانات الثانوية العامة، ففي عام 2016، قررت وزارة التربية والتعليم حجب نتيجة 20 طالبًا تطابقت إجاباتهم. وفي عام 2017، أعلنت الوزارة حجب نتائج 40 طالبًا في المدرسة نفسها بسبب الغش.