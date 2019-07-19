تقدم في المحادثات بين المعارضة والحكومة الفنزويلية

أعلن وفدا حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية، اليوم الخميس، إحراز تقدّم في محادثاتهما في بربادوس والتي تهدف لحل الأزمة السياسية في فنزويلا.

وبعد أربعة أيام من المناقشات في الجزيرة الكاريبية، أشار كلا الطرفين في بيانين منفصلين إلى أن المفاوضات تتواصل، من دون تحديد ما إذا كانت جلسة التفاوض الحالية قد انتهت.

وتعهّد الطرفان أن يُبقيا على سرّيّة مضمون هذه المناقشات التي تجري بوساطة النرويج.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية النروجية أن الجانبين "يواصلان المفاوضات التي بدأت في أوسلو" في مايو الماضي "بطريقة مستمرة ونشطة".

وقالت الوزارة النروجية في بيان "نحن نشدّد على ضرورة أن يتوخى الأطراف أقصى درجات الحذر في تعليقاتهم وبياناتهم بشأن"المفاوضات" وفقاً للقواعد المقررة".

Advertisements

اقرأ أيضاً... الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا

وكتب وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز، رئيس الوفد الذي أرسله مادورو، على حسابه في تويتر "نحن نُواصل الحوارات، ونؤكّد احترامنا الكامل للقواعد المقررة"، مضيفاً "نحضُّ الجميع على حماية هذا الجهد التفاوضيّ بين الفنزويليّين".

من جهته، كتب النائب ستالين غونزاليس، ممّثل المعارضة في المناقشات، على "تويتر": "نحن نؤيد رسالة حكومة النرويج. نواصل التقدّم للبحث عن خاتمة لمعاناة شعبنا ولاختيار مستقبلنا بحرّية".

وتوعّد الاتحاد الأوروبي الداعم لزعيم المعارضة الفنزيولية خوان جوايدو، الثلاثاء الماضي، بفرض عقوبات جديدة على سلطات مادورو إذا لم تؤدّ المفاوضات الحالية إلى "نتيجة ملموسة".